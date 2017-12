Marché de l’emploi 18 436 offres refusées

Réagissez

Pas moins de 18 436 chômeurs ont refusé les offres qui leur ont été proposées. C’est ce qu’a indiqué la semaine dernière la directrice de l’Agence de l’emploi (Awem) de la wilaya de Boumerdès, Mme Lounis, lors d’une journée portes ouvertes sur les dispositifs de l’emploi. Elle a avancé plusieurs raisons, comme la précarité de certains emplois, ou encore la faiblesse de la rémunération, sans oublier que le secteur privé constitue un concurrent sérieux suite au gel des recrutements dans la Fonction publique, à l’exception de l’Education nationale. Les différents intervenants à cette journée ont insisté sur l’orientation déclarée des pouvoirs publics vers les microentreprises.

Les objectifs vont de l’encouragement de l’esprit d’entreprise à la promotion de la médiation dans le marché du travail, en passant par la valorisation de la formation des ressources humaines et l’encouragement de l’investissement dans les secteurs agricole et touristique. Ainsi, durant l’année 2017, le secteur de l’emploi a paraphé 7 665 contrats d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP), dont 3840 dans l’administration, 837 dans l’économie, et 2 988 aidés (CTA). Les directeurs des dispositifs Ansej et CNAC n’ont donné que des chiffres globaux, s’étalant sur la période 2013/2017. Il n’est donc pas possible de se faire une idée exacte sur l’évolution des opérations.