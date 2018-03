Manque d’encadrement à la maison des diabétiques

Réagissez

La nouvelle Maison des diabétiques de Boumerdès fait face à une demande très importante au regard des vingtaines de malades attendant leur tour dans le hall qui s’est avéré exigu.

Il est vrai que chaque visite chez le docteur dure en moyenne une trentaine de minutes. Mais si ces derniers sont plus de 70 quotidiennement, on devine le calvaire des patients et des praticiens. Selon le médecin administrateur, Mme Menasri, il y a deux généralistes en permanence, renforcés par une troisième une fois par semaine.

Or, le jour de notre passage, une seule exerçait. L’autre effectuait sa récupération d’où, selon la responsable, «la situation d’exception de cette journée avec des attentes plus importantes qu’habituellement». La récupération aurait pu se faire le jour où la troisième généraliste est présente. Néanmoins, un endocrinologue devrait y être en permanence. En cas de complications, le malade n’aurait pas à attendre une semaine complète. Pour cela, le besoin de lits est indispensable.

Des malades souhaiteraient disposer de quelques lits leur permettant d’être gardés en observation jusqu’au rétablissement de leur équilibre glycémique. Mais il y a aussi le manque de propreté des sanitaires très fréquentés par les diabétiques soumis à des pressions urinaires. L’absence de menaces d’infections est ici vitale tant la sensibilité aux germes est exacerbée chez cette population de malades.

Au premier étage, des locaux méritent un meilleur entretien et les équipements une meilleure protection. Sinon, cette infrastructure sanitaire spécialisée est dotée de tous les services qui entourent la prise en charge du diabétique. Deux à trois fois par semaine, des séances thérapeutiques et d’autres d’éducation alimentaire sont assurées par des spécialistes. De même, un cardiologue, un ophtalmologue et un orthopédiste assurent chacun une fois par semaine des consultations.