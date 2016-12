Logements FNPOS à Boumerdès : A qui profite l’opacité ?

Réagissez

Plus de 734 logements lancés sur le Fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNPOS) dans la wilaya de Boumerdès sont en attente d’être achevés.

La wilaya a bénéficié d’un programme de 934 appartements, mais seulement 200 ont été attribués dans la commune de Bordj Menaïel. A Zemmouri, le projet de 227 logements, non encore livré, date de 2004. La commune de Boudouaou a bénéficié de deux programmes : le premier comprend 62 unités immobilières, dont 28 sont presque terminées, mais manquent de viabilisation, alors que 34 ont connu d’énormes retards. Le second quota compte 72 logements, dont l’avancement des travaux n’a pas encore atteint les 30%.

Certains souscripteurs ont été convoqués en 2016 pour compléter les dossiers. Depuis, rien ne leur a été communiqué quant à la date de livraison des appartements. Par ailleurs, les dossiers des demandeurs s’amoncellent afin d’obtenir l’aide financière pour ceux qui ont postulé à un logement LSP ou LPA.

La commission FNPOS de la wilaya de Boumerdès ne daigne même pas répondre dans des délais raisonnables qui permettent aux souscripteurs d’être rassurés quant au montage financier pour le paiement de leur logement. Toutefois, cela n’empêche pas certains membres de ladite commission d’avoir des proches parmi les bénéficiaires. Un fonctionnaire déjà malmené pour un quotidien stressant peut attendre jusqu’à 14 ans pour avoir accès au logement.

Les prétendants à l’aide pour le LSP ou LPA ne sont pas logés à la même enseigne. Mais les responsables du FNPOS refusent de communiquer. Devant les revendications des fonctionnaires et leur impatience à obtenir la fameuse aide de 500 000 DA pour l’acquisition d’un logement, le Fonds national de péréquation des œuvres sociales régional de Tizi Ouzou observe un mutisme pour le moins curieux. Si à l’antenne de Boumerdès on nous a dirigés vers la direction régionale à Tizi Ouzou, au niveau de cette dernière aucun contact avec le directeur n’a été possible malgré plusieurs tentatives.