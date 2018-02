Réagissez

Les employés de la direction de la formation professionnelle (DFP), bénéficiaires des 32 logements de fonction réalisés à Tidjelabine, sont dans l’expectative.

«La liste des attributaires a été établie en juillet 2016, mais on ne nous a pas encore donné les clefs», dira un fonctionnaire du secteur. Selon lui, les appartements en question ne sont pas encore raccordés aux réseaux de gaz et d’électricité, ajoutant que même les aménagements extérieurs tardent à être effectués. «La DFP invoque le prétexte du manque de crédits, or les travaux restants ne nécessitent pas une grande somme d’argent.

Et ils oublient que cela fait deux ans que nous attendons», s’indigne un autre fonctionnaire. Les plaignants affirment avoir tenu une réunion avec le DFP la semaine dernière. Ce dernier se serait engagé à leur attribuer les clés avant la fin du mois de mars 2018.