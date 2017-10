Les programmes d’électrification à la traîne

Réagissez

S’il est vrai que le taux de couverture en énergie électrique dans la wilaya de Boumerdès dépasse les 99%, il n’en demeure pas moins que des points noirs subsistent.

Mis à part le gel de certains projets en raison de la crise financière, on relève surtout plusieurs cas d’opérations partiellement ou non lancées dans certaines communes. Ainsi, le tableau récapitulatif des réalisations établies récemment par la direction de l’énergie révèle que sur 8 749 foyers devant être raccordés à l’électricité, seulement 2 883 réalisations ont été effectives.

Si on prend une commune importante par sa densité d’habitations, comme Khemis El Khechna, on relève pour le programme des quartiers et lotissements sociaux 124 foyers bénéficiaires sur les 333 consistances prévues, (38%) à Kaoucheche, alors qu’à haï Guechi, ce sont 32 foyers sur 40 qui ont l’énergie électrique.

Pour le programme complémentaire, à Ouled Brahim, 83 foyers ont été électrifiés sur les 166 prévus. A Badr Eddine, Ridjet El Haouch et Haouch K’razem, 250 foyers devront attendre le dégel de leur projet. Les responsables de Sonelgaz justifient ces déficits par des retards dans le lancement des projets et des appels d’offres, les défaillances de certaines entreprises sous-traitantes et surtout «l’explosion de la demande suite aux programmes de l’habitat rural».

Cette explosion a engendré «des omissions dans les projets réalisés», a-t-on indiqué. Il est difficile de savoir si le taux de 99% de couverture en énergie électrique prend en considération les projets inscrits et en cours ou ceux qui ont été déjà finalisés. Dans le premier cas, on imagine mal comment on est parvenu à ce taux alors que des besoins sont encore signalés.