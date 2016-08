Réagissez

Les programmes de logements AADL inscrits au profit de la wilaya de Boumerdès connaissent des retards considérables dans la réalisation.

La wilaya a bénéficié de 8000 unités, mais seules 700 sont en cours de réalisation dans la commune de Khemis El Khechna.

Confiés à une entreprise chinoise en 2013, depuis plus de deux ans, les projets prévus dans les communes de Bordj-Menaiel (1500) et Boumerdès (800) ne sont pas sortis du sol, alors que celui de Naciria (2900) n’est toujours pas lancé. Certains souscripteurs attendent la concrétisation des promesses des pouvoirs publics depuis plus de 15 ans. «Le ministre de l’Habitat ne s’intéresse qu’aux projets AADL de la capitale. Nous sommes des laissés-pour-compte. Nous avions déjà protesté à maintes reprises, mais personne ne nous a écoutés», dénoncent des souscripteurs, qui disent avoir versé 270 000 DA au promoteur depuis quatre ans.