Les ossements découverts aux mains de la police scientifique

Les ossements découverts, il y a quelques jours dans la grotte de Ammal (Boumerdès) par les ouvriers d’une carrière, ont été remis aux services de la police scientifique pour les faire expertiser par une commission.

Ainsi, plus de 70 squelettes ont été déterrés, avant-hier, au niveau du site en question devant une foule très nombreuse venue assister à cet événement pour lequel l’engouement et la mobilisation de familles de révolutionnaires de la région se sont révélés très grands.

On se rappelle que la découverte de la grotte à Ammal, 30 km au sud-est du chef-lieu de wilaya, et sa vandalisation, qui avait suscité la révolte chez un collectif de citoyens, accusant les responsables d’«inertie devant le danger qui menace les ossements de martyrs trouvés dans cette grotte». En effet, suite à cette découverte, des individus avaient envahi la grotte et s’étaient emparés d’ossements pour les exhiber à travers des vidéos et des selfies. Les familles de martyrs avaient déjà alerté les autorités, à leur tête la direction des anciens moudjahidine, et cela depuis quatre ans, à travers des correspondances demandant de protéger la zone, connue pour avoir abrité des batailles durant la lutte de Libération nationale.

Pour rappel, la région de Ammal s’étend jusqu’aux gorges de Palestro, actuelle Lakhdaria, un haut lieu de la résistance algérienne contre l’occupant français. Les maquis de Djerah, ou, sur l’autre versant, de Bouzegza, par exemple, avaient été également pérennisés dans des chansons patriotiques célèbres. L’association Assirem avait, elle, tiré la sonnette d’alarme sur des sites culturelles à protéger. Les citoyens reprochaient aux responsables de n’avoir pas réagi au moment opportun et d’avoir délivré des autorisations d’exploitation de gisements rocheux à travers des carrières qui se sont avérées dangereuses pour l’histoire, l’environnement et donc pour l’homme.

Mais cet avis avait été récusé par d’autres, qui pensaient qu’il s’agissait, plutôt, d’ossements de terroristes. En réaction à cette polémique, une commission d’experts, dont la police scientifique, a été dépêchée sur les lieux pour déterminer s’il s’agit d’ossements qui datent de la Guerre de Libération nationale ou non. Selon un responsable, «il est question également d’évaluer l’importance culturelle et scientifique de cette grotte composée de stalactites et de stalagmites et de l’exploiter à l’avenir comme lieu de pérégrinations culturelles et touristiques».