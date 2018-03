Les offres d’emploi se raréfient

Réagissez

La rentrée professionnelle de la première session 2018 dans la wilaya de Boumerdès confirme la tendance de plus en plus prisée de la recherche de diplômes.

Selon les statistiques fournies par la direction de la formation professionnelle, 5340 jeunes se sont inscrits en formation résidentielle, 3340 ont opté pour l’acquisition d’un savoir-faire par apprentissage, tandis que 2370 autres postes ont été ouverts pour dispenser des formations qualifiantes.

De nouvelles spécialités comme la conduite et l’entretien de machines agricoles, souffleur sur verre et taillage de pierre et de marbre font une entrée timide, alors que des formations qualifiantes, telles que les marinades, l’auxiliaire de puériculture, l’utilisation et maintenance des engins agricoles et l’initiation et mise en service des appareils de climatisation enregistrent des demandes. Mais ces chiffres confrontés à la réalité du marché de l’emploi cachent mal le chômage, surtout celui des universitaires.

Les 5 structures Alem (Boumerdès, Dellys, Bordj Menaïel, Thénia, Khemis El Khechna) de l’Agence de l’emploi de Boumerdès (AWEM) ont enregistré, pour l’année 2017, 8269 demandes d’emploi, dont les profils présentent des niveaux de formation professionnelle. Le bilan démontre une nette importance de la demande des détenteurs du certificat d’aptitude professionnelle. Les embauches n’ont été que de l’ordre de 1827.