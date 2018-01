Les handicapés attendent leur indemnité

Réagissez

Frange très vulnérable, les handicapés de la wilaya de Boumerdès n’ont pas encore perçu l’indemnité qui leur est accordée par l’Etat, dont le montant varie entre 3000 et 4000 DA/mois.

«D’habitude, on nous paye le 18 du mois, mais cette fois on ne nous a encore rien versé», déplore un handicapé moteur habitant à Naciria. Et d’ajouter : «Je n’ai même pas de quoi me payer un café. Et ce sont les amis qui me donnent de quoi m’acheter des vêtements et autres. Mon père est retraité. Sa paie tient à peine 10 jours car tout est cher.»

Selon la direction de l’action sociale, la wilaya de Boumerdès compte plus de 17 400 handicapés, dont 1220 sourds-muets, 1 780 non-voyants et 8363 handicapés mentaux. Cependant, l’indemnité de 4000 DA est accordée par le ministère de la Solidarité uniquement à ceux souffrant d’un handicap à 100%, dont le nombre avoisine les 9200. Les autres ne touchent que 3000 DA/mois.