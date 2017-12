Les entrepreneurs défaillants sanctionnés

Réagissez

Les entrepreneurs défaillants n’auront plus de projets de logements publics à réaliser. Les concernés ont été récemment lourdement sanctionnés par l’administration pour les retards qu’ils avaient mis pour lancer les programmes qui leur ont été attribués il y a plusieurs années par l’Etat.

Le directeur du logement de la wilaya de Boumerdès a fait état de 9 programmes de logements promotionnels aidés (LPA), qui ont été réaffectés à d’autres entrepreneurs, à cause de la défaillance de leurs bénéficiaires initiaux. Il s’agit des projets des 150 unités prévues à Sahel (Boumerdès), 150 à Dellys, 160 à Khemis El Khechna, 150 à Ouled Moussa, 80 aux Issers, 80 à Chabet El Ameur, 50 à Bordj Menaïel, 50 à Naciria et 30 à Ouled Haddadj. Certains programmes n’ont pas encore dépassé le stade du choix de terrain, tandis que d’autres sont bloqués au niveau des fondations. Outre l’insuffisance de leurs moyens, la plupart des entreprises engagées pour leur réalisation n’ont pas obtenu à temps les permis de construire et autres documents administratifs pour entamer les travaux. Il faut dire que ce type de logements a suscité à son lancement un grand engouement auprès des familles à revenus moyens. Mais les procédures de leur financement, jugées très complexes, auraient gâché le rêve de plus d’un.

Certains promoteurs attendent l’encaissement de l’apport initial auprès des souscripteurs et l’aide de 700 000 DA auprès de la Caisse nationale du logement pour lancer les chantiers. Aujourd’hui, sur 4850 logements LPA affectés au profit de la wilaya, seuls 100 ont été livrés, 900 sont en phase de démarrage alors que 2460 sont en cours de réalisation, mais à un rythme très lent.