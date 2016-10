Les élèves dénoncent les agissements d’un groupe salafiste

Réagissez

Le nouveau lycée de Naciria semble devenu un lieu d’endoctrinement et de propagande pour certains enseignants et un surveillant proches des milieux salafistes.

C’est ce que dénoncent les élèves, qui ont observé avant-hier leur 3e jour de grève «pour exiger le départ d’un surveillant et le retour d’une surveillante générale, Mme Kissoum en l’occurrence, mutée il y a une semaine vers un lycée de Bordj Menaiel».

«Il y a un surveillant qui a déjà fait de la rokia à l’intérieur du lycée. Il a une barbe et il travaille avec une djellaba. Il fait même l’interprétation des rêves aux élèves. Nous nous exigeons son départ. Sinon nous n’allons jamais reprendre les cours. Le malheur c’est qu’il n’est pas seul. Le concerné agit avec deux enseignants qui propagent des idées extrémistes au su et au vu de tous», relatent des élèves rencontrés devant le lycée en question. Selon eux, ces salafistes s’adonnent parfois aux prêches alors que leur mission principale est d’y prodiguer le savoir et uniquement le savoir. «Parfois on dirait qu’on est dans une zaouïa», confie une élève de 2e année, précisant que Mme Kissoum est partie sous la pression de ce groupe. «Ils la traitent de juive et de moutabaridja (femme non voilée, ndrl).

Or, elle fait son travail correctement. Elle a occupé le poste de directrice durant deux ans. Et nous l’apprécions beacoup car elle ne cesse de nous encourager pour réussir dans nos études», confient certains élèves en dénonçant le silence de la tutelle quant aux agissements des concernés. Les grévistes parlent aussi d’une pétition contenant de faux noms et de fausses signatures lancée auparavant par des personnes étrangères à l’établissement pour exiger le départ de Mme Kissoum.

La police a promis de débusquer les auteurs de cette pétition, mais elle n’a pour l’instant rien dévoilé. Interrogé, le secrétaire général de la direction de l’éducation (DE), affirme que «celle-ci n’a été destinataire d’aucune plainte sur les faits rapportés ci-dessus». «Ensuite quand on nous signale de tels comportements, on doit avancer des preuves concrètes», a-t-il indiqué. Selon lui, «Mme Kissoum, qui a occupé le poste de directrice durant deux ans, est mutée sur sa demande et elle n’a, a aucun moment parlé de pressions de la part de qui que ce soit», a-t-il expliqué, soulignant qu’il n’y a aucune loi qui interdit à un surveillant de porter une djellaba à l’intérieur de l’établissement.

Certains parents, eux, estiment que «rien ne va plus dans ledit établissement». «Plusieurs commissions d’enquête ont été dépêchées par la direction de l’éducation, mais rien n’a été fait contre les auteurs des agissements qui risquent de nuire à l’éducation de nos enfants», regrettent-ils, annonçant avoir décidé de tenir une assemblée générale ce vendredi pour créer une association en vue de prémunir leurs enfants des dangers d’endoctrinement auxquels ils sont exposés dans leur établissement.