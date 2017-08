Les commerçants dénoncent les foires périodiques

Réagissez

Dans une lettre adressée aux autorités, les commerçants de Boumerdès dénoncent la gestion par la mairie des foires commerciales accordées à la même entreprise.

Ils dénoncent le non-respect de la réglementation qui, selon eux, ne permet la tenue d’une foire que deux fois par an, alors que, pour ce cas, il y a eu au moins trois foires sous forme de quinzaines commerciales au niveau du site de l’ancienne gare routière. Ils mettent en avant le préjudice commercial qu’ils subissent. De son côté, le président de l’APC réplique par la circulaire ministérielle 096 qui instruit les collectivités locales d’assurer des rentrées financières par des activités économiques et commerciales. De plus, il prétend avoir respecté la loi en n’ayant autorisé cette foire qu’à deux reprises au nom de la mairie. La troisième édition aurait été, selon ses dires, organisée par la wilaya. Toutefois, les observateurs s’interrogent sur le bien-fondé d’une réglementation datant des années 1989/90 sous forme de décret permettant le gré à gré dans le cas d’activités comme les foires, mais qu’on applique à une situation inédite née de la circulaire ministérielle de 2017. En somme, dans cette affaire, le problème de fond est, selon un expert, «le flou juridico-administratif qui caractérise ce genre d’opérations. On veut gérer un fait nouveau suite à une circulaire avec un décret d’il y a 20 ans. Pour plus de transparence, il aurait fallu annuler le décret pour pouvoir appliquer la circulaire qui le contredit».

Ce flou juridique est aujourd’hui la source d’un conflit à Boumerdès. Le même cas de figure peut se représenter ailleurs si une décision des pouvoirs publics n’intervient pas. Quant aux conditions de passation de ce marché, une enquête permettrait de mieux de lever le voile sur les tenants et les aboutissants de ce dossier.