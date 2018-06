Les chantiers d’aménagement urbain à l’arrêt

Réagissez

Le projet d’amélioration urbaine, annoncé en 2012 au profit de la ville de Bordj Menaïel, vire au fiasco.

Hormis quelques travaux effectués çà et là, la plupart des ruelles et trottoirs des différents quartiers du chef-lieu sont dans un état catastrophique. L’entreprise engagée par la DUC pour un montant de plus 300 millions de dinars a déserté les chantiers depuis plusieurs semaines.

Malgré les multiples protestations de la population, l’état des routes de la ville ne s’est pas amélioré d’un iota. Le tronçon menant vers Bastos est dans un état déplorable. Les automobilistes se voient obligés de rouler très lentement en faisant des slaloms pour éviter les crevasses béantes qui ponctuent la voie. Idem à la cité Bousbaâ où seules quelques artères ont été revêtues. L’axe reliant le centre-ville vers la RN12 en passant par le tribunal n’est pas en reste.

Très fréquentée, cette route est devenue incarrossable. Aussi, au niveau de la cité dite «Château d’eau», les travaux de réfection des trottoirs sont bloqués depuis plusieurs mois, suscitant l’indignation des habitants. Le P/APC, M. Derriche, affirme que l’entrepreneur n’a pas été payé à temps par la DUC pour les travaux déjà réalisés et dont le montant avoisine les 70 millions de dinars.

«L’APC n’a aucun droit de regard sur ce projet, même s’il concerne directement notre population. C’est la DUC qui fait le suivi, mais en cas de problème, les citoyens viennent se plaindre à l’APC», regrette-t-il, ajoutant que l’APC n’a pas suffisamment de moyens financiers pour revêtir les routes de la ville.