Les assurés de la Casnos désorientés

Réagissez

Les dernières augmentations des cotisations ont provoqué moult inquiétudes auprès des adhérents de la Caisse sociale des non-salariés (Casnos) de la wilaya de Boumerdès.

Ces derniers avaient mal accueilli la hausse de la base de cotisation en ce début d’année qui est passée obligatoirement à 42 400 DA/an au lieu de 32 400 précédemment. De plus, certains commerçants s’étaient plaints d’une pénalité de 10 000 DA pour l’exercice 2017. Pénalité qui se rajoutait aux 32 400 DA. Ils n’avaient pas la possibilité de déposer un recours non plus.

Des cas spécifiques existent comme les artisans «qui se plaignent de leur faible revenu comparativement aux commerçants et demandent de bénéficier d’un traitement plus étudié», nous a déclaré une représentante de la Chambre de l’artisanat. C’est aussi le propre des boulangers qui font face à des employés instables. Sachant que la déclaration et la cotisation se font sur trois mois minimum, de nouveaux recrutements pour le même emploi se multiplient. «Faut-il à chaque fois cotiser pour la même durée ?», s’interrogent-ils.

Selon le président de l’Ugcaa de Boumerdès, M. Aoudia, «tous ces problèmes ont été débattus avec les responsables de la Casnos au cours d’une réunion qui a eu lieu le 25 janvier dernier». Si certaines de ces difficultés, comme l’annulation de la pénalité et la recevabilité des recours, ont été aplanies, les autres dépendent du ministère de l’Emploi et attendent d’être examinées.

La directrice de la Casnos de Boumerdès, Mme Zaïda Ghania, met en avant «l’intérêt pour les assujettis de cotiser plus pour s’assurer une meilleure retraite. Avec une assurance sociale sur la base d’une déclaration qui, pour la première année, est de 32 400 puis devient par la suite 42 000 DA au minimum ou plafonnée à 648 000 DA est susceptible de générer une pension de retraite allant de 29 537 DA jusqu’à 198 456 DA/mois selon son importance.»

Mais il ne fait aucun doute qu’il s’agit aussi d’améliorer le recouvrement qui se fait sur la base de la déclaration du contribuable depuis2015 suite au décret 2/89. Mais devant les supputations de certains commerçants et les craintes des autres, il est aussi clair qu’aucune stratégie de communication n’a été tracée.