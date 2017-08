Legata : Des incendies font un mort

Réagissez

Les incendies qui se sont déclarés durant cette semaine caniculaire, surtout à l’est et au sud-est de la wilaya de Boumerdès, ont causé le décès de B. Mohamed, un jeune homme de 24 ans, à Koudiet El Arais, dans la commune de Legata.

La victime, un agriculteur, se trouvait dans son verger quand elle a été surprise par les flammes. Au cours de ce sinistre lundi, 27 hectares de forêts, arbres fruitiers, maquis et autres broussailles ont été détruits. Il a fallu plus d’une soixantaine d’agents de la Protection civile, quatre ambulances et 16 camions incendies pour circonscrire les feux.

La région de Cap Djinet a également enregistré un incendie. La forêt qui la surplombe a été ravagée par le feu. Les maquis de Ghezrouel de Baghlia, Naciria et Timezrit n’ont pas échappé non plus au sinistre. Thénia, Béni Amrane et Ammal n’ont pas échappé aux incendies ravageurs. Jusqu’au 31 juillet, on a dénombré six foyers d’incendie.

Durant la même journée, ce fut le tour de Afir, Bordj Menaïel, Thénia et Chabet, avec 31,5 hectares détruits, selon le capitaine Aït Kaci. Le 1er août jusque tard dans la soirée, quatre feux importants ont nécessité le déploiement des moyens de la wilaya.