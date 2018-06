Le spectre de la pénurie refait surface

Réagissez

Les populations touchées par la pénurie d’eau...

En dépit des sommes colossales injectées dans le secteur de l’hydraulique, l’alimentation en eau potable (AEP) pose encore problème dans plusieurs communes de la wilaya de Boumerdès.

La semaine dernière, des milliers de foyers des communes de Bordj Menaïel, Issers et Chabet El Ameur ont été privés du précieux liquide pendant plusieurs jours à cause d’une panne survenue au niveau de la station de dessalement de Cap Djinet.

A Afir, la population endure le calvaire hiver comme été. La direction de l’hydraulique y a réalisé 7 nouveaux réservoirs ces dernières années et raccordé 60% des foyers de la commune au réseau de dessalement de Cap Djinet, mais des centaines de familles continuent à s’approvisionner en cette denrée vitale à partir des fontaines ou à l’aide de citernes. Certains villages sont alimentés à partir de forages de Oued Sebaou une fois tous les quinze jours et en quantité insuffisante.

Harcelés à longueur d’année par leurs administrés, les élus locaux ne peuvent rien faire face à cette situation qui risque de s’accentuer dans les semaines à venir avec l’arrivée de la chaleur et l’accroissement des besoins de la population en eau.

Le P/APC, Sofiane Oumelal, souhaite à cet effet la mise en service de la station de pompage de Thouabet et des réservoirs de Ben Hamza et d’Ouled H’mida dans les meilleurs délais. A Timezrit, Keddara, Kherrouba et dans les villages du flanc est de Chabet El Ameur, les robinets restent parfois à sec durant plus de 20 jours. «Cela fait cinq ans qu’on attend l’eau dessalée de Cap Djinet.

Les conduites ont été réalisées, reste l’installation des compteurs et les stations de refoulement prévues à Ighomrassen et Aït Oumziane», dira un élu de l’APC de Timezrit.

Ainsi, si ce ne sont pas les éternels chantiers de réparation des fuites, ce sont les pannes récurrentes de courant au niveau des stations de pompage qui mettent à nu la gestion archaïque de l’eau potable à travers la wilaya. Le premier phénomène est souvent justifié par la vétusté des réseaux, tandis que le second est attribué aux coupures d’électricité. Les pertes subies par l’ADE sont énormes et influent sur la qualité de son service.

Il y a une année, un responsable de cette entreprise publique affirmait que près de la moitié de l’eau produite à travers la région n’arrivait pas dans les foyers à cause des fuites et des piquages illicites. Dans un rapport présenté récemment à l’APW, la direction de l’hydraulique précise avoir rénové 8393m de réseau en 2017 dans les communes de Chabet El Ameur, Afir, Si Mustapha et Khemis El Khechna.

Le bilan fait également état de la construction de trois réservoirs d’eau, de la réhabilitation de deux stations de refoulement, ainsi que de la rénovation de quelques équipements. Néanmoins, ces réalisations ne représentent que 20% des objectifs tracés par les responsables du secteur au début du même exercice.