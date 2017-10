Réagissez

Très sollicité par les patients, le Service d’aide médicale d’urgence (SAMU) de Boumerdès n’est pas doté en moyens suffisants pour mener à bien sa mission.

«On n’a qu’une seule ambulance qui couvre toute la wilaya. Elle tombe souvent en panne. En sus de cela, elle n’est pas dotée de climatiseur ni de vitres à l’arrière. En été, les malades suffoquent à l’intérieur. Et nous avons déjà enregistré plusieurs décès en cours de route vers les hôpitaux. Cela fait des années que nous avons demandé une autre ambulance neuve et bien équipée, mais nous n’avons pas eu de réponse», s’indigne un employé du SAMU.

Et d’ajouter : «On nous appelle de partout. Il y a des journées où nous effectuons trois interventions. Les malades sont évacués généralement vers les CHU d’Alger ou de Tizi Ouzou». Le SAMU de Boumerdès fonctionne H/24. Le service est assuré par 11 médecins, 5 infirmiers et 5 chauffeurs. Son siège est en cours de réfection et il va bientôt être transféré vers celui qui abrite les urgences médicales du chef-lieu de wilaya.