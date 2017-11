Le recyclage, un créneau à développer

Réagissez

Le traitement des déchets n’est qu’un vain mot dans la wilaya de Boumerdès. Ainsi, seules huit entreprises ont été créées dans ce domaine dans le cadre des dispositifs du microcrédit.

Cinq parmi elles sont spécialisées dans la collecte des déchets, tandis que les autres se sont lancées dans la récupération des matières métalliques et non métalliques recyclables. Pourtant, 20% des déchets générés à travers la wilaya sont constitués de matières recyclables, c’est-à-dire papier, carton et plastique, selon un rapport de la direction de l’environnement. Une étude a estimé à 457 MDA/an le gain susceptible d’être généré par la valorisation des déchets recyclables, soit 45% du budget de la wilaya. Une commune comme Bordj Ménaïel pourrait tirer 34 millions de dinars de revenus annuellement de ce créneau à travers la vente des déchets aux entreprises de collecte et de traitement qui, elles, vont donner une seconde vie aux produits récupérés. La technique est simple, mais elle nécessite l’implication de tous. Il suffit de revoir le système de collecte des ordures, de sorte qu’il soit assuré de manière sélective. Cela pourrait se faire à travers l’installation de trois types de bacs dans les cités d’habitation, un pour le papier carton, l’autre pour le verre et le troisième pour le plastique.

Outre les gains financiers, cette méthode permettra aussi de réduire les quantités de déchets à mettre en décharge et de prolonger la durée de vie des CET fixée à présent à 20 ans. Cependant, cet objectif paraît difficile à atteindre, surtout dans une wilaya où on peine à lancer le concours du quartier le plus propre, annoncé en 2012 par les élus de l’APW.