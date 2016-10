Le lycée Frantz fanon transformé en ITE ?

Réagissez

Le lycée Frantz Fanon, situé au chef-lieu de wilaya de Boumerdès, est en passe d’être transformé en un Institut technologique de l’éducation (ITE).

En effet, cet établissement connaît depuis quelques années une situation problématique qui a pris une nouvelle tournure ces derniers temps. Les enseignants, les élèves et les parents se plaignent de la transformation de leur établissement en annexe de formation avec la présence régulière de stagiaires, de séminaristes et d’apprenants. Une situation qui «occasionne des désagréments et des gênes préjudiciables au bon déroulement des cours», selon des professeurs qui avaient alerté la direction de l’éducation à plusieurs reprises. L’amphithéâtre, la bibliothèque et des salles ont été transformés pour abriter des séminaires et autres conférences.

Au début de l’année, la direction de l’éducation (DE) de Boumerdès avait tenté de trouver une issue à ce problème en proposant d’annexer au lycée l’école primaire du 18 Février qui se trouve à proximité. Mais les parents d’élèves avaient rejeté cette solution qualifiée de «bricolage». Ils proposent aujourd’hui de construire une extension du lycée qui, pour les professeurs du secondaire, ne réglera en rien le problème. Des lycéens ont déclaré : «Pendant la récréation, on nous empêche d’emprunter des couloirs sous prétexte qu’on fait du bruit qui indispose les séminaristes.»

D’ailleurs, il arrive que certains parmi ces derniers sortent de la salle pour réclamer le silence. Il faut relever que le lycée Frantz Fanon est doté d’un immeuble résidentiel (studios ou chambres) qu’occupent les séminaristes. Des voix plus sages rappellent que la ministre de tutelle avait demandé la récupération des instituts technologiques de l’éducation (ITE) pour assurer la formation des fonctionnaires de son secteur. Il en existe un à Boudouaou, à une dizaine de kilomètres du chef-lieu de wilaya.