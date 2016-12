Réagissez

La réalisation des 100 logements socio-participatifs au Figuier, près de Boumerdès, n’est pas pour demain.

La liste des bénéficiaires de ce programme a été établie par la commission de la daïra en 2012, mais les travaux ne sont pas encore lancés, et ce, malgré la désignation du promoteur.

Ce dernier avait déjà envoyé les ordres de versement à de nombreux postulants, en les invitant à verser une somme d’un million de dinars à son compte. Or, la logique voudrait que cela se fasse par tranches et en fonction de l’avancement du projet. «Le promoteur m’a appelé au téléphone il y a six semaines. Il m’a remis un document pour verser un million de dinars à son compte. Chose que je n’ai pas encore faite. D’abord, parce que le projet n’est pas encore entamé, ensuite je crains d’être arnaqué comme l’ont été certains souscripteurs à Bordj Menaiël et ailleurs. Ensuite, tous les autres promoteurs de la région exigent 700 000 DA comme premier apport», confie un postulant.

Celui-ci dit s’être déjà déplacé à plusieurs reprises au site qui va accueillir le projet, précisant que le chantier est bloqué au niveau des terrassements. «L’entrepreneur m’a rassuré qu’il a suffisamment de moyens et ne compte pas sur notre argent pour débuter le projet. Mais la réalité démontre le contraire. Je n’ai trouvé aucun engin et aucun ouvrier sur le site», a-t-il indiqué, ajoutant que le promoteur a tenté de lui imposer des règles en rapport avec la religion pour financer son logement. «Il m’a averti qu’il n’acceptera de crédit bancaire que chez El Baraka, arguant que celle-ci est la seule qui applique la charia. Alors qu’aucune loi ne nous oblige à souscrire à cette logique», s’est-il étonné.

Il est à rappeler enfin que la wilaya de Boumerdès a bénéficié d’un programme de 7766 logements socio-participatifs depuis 2001. Cependant, seulement 5403 sont achevés, 1883 sont en cours de construction, alors que 480 tardent encore à être entamés.