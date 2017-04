Réagissez

Soumettre son véhicule à l’ingénieur des mines pour authentification n’est pas chose aisée dans la wilaya de Boumerdès. Ce passage, rendu obligatoire à tout nouvel acquéreur d’un véhicule usagé immatriculé hors wilaya, est devenu un véritable calvaire pour les automobilistes.

Car l’unique centre - sis à Tidjallabine - de vérification des numéros de série des véhicules usagés de la wilaya est dépassé. Le contrôle est assuré à 500 DA par un seul ingénieur et durant la matinée uniquement. Les automobilistes doivent se lever très tôt, sous peine de revenir au bercail déçus. «Je me suis levé à cinq heures du matin, mais me voilà sortant sans avoir rien fait, car l’ingénieur des mines est déjà reparti», s’étonne un automobiliste. Sur place, une file interminable de véhicules se voyait de loin.

L’ingénieur est arrivé vers les coups de 8h30, mais il repart de là où il est venu avec le dernier tintement de midi, laissant des dizaines de chauffeurs désabusés. «Je suis arrivé à 7h30. Je croyais que j’allais être le premier dans la file. En arrivant sur les lieux, j’ai appris qu’il y avait des gens qui ont passé la nuit ici, et donc, j’ai été presque le dernier», dira un jeune au volant d’une Renault Clio achetée au marché de Tala Athmane, deux jours auparavant. Derniers ou presque, de nombreux chauffeurs ont dû revenir le jour d’après pour l’authentification du numéro de série de leur nouveau véhicule.