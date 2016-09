«La solution réside dans les EPIC»

Réagissez

- Quel état des lieux avez-vous effectué lors de votre prise de

fonction ?

Dès mon élection, j’ai procédé à une redistribution des tâches au sein de l’exécutif communal. En fait, je connaissais déjà la situation pour avoir été membre de l’assemblée depuis 2014. Elle se résume à des lenteurs bureaucratiques avec l’absence d’un secrétaire général (pendant cinq ans) suppléé par un simple employé pour les affaires courantes.

Situation aggravée par les luttes intestines entre les membres de l’assemblée, un personnel peu formé, des services qui fonctionnent approximativement, des cahiers des charges obsolètes, des projets bloqués, une APC sans véritable siège ni organigramme et qui ne dispose pas d’un sommier de consistance (assiettes foncières).

Cela sans parler des problèmes de développement qui préoccupent directement le citoyen boumerdassi tels que les écoles primaires, le ramassage des ordures ménagères, l’éclairage public, les espaces verts et l’organisation des activités commerciales, etc.

- Quelles sont vos priorités ?

L’urgence commandait de corriger les manquements dans la préparation de la saison estivale, notamment la propreté des plages et l’organisation des concessions de parasols. C’est pourquoi, nous avions mis sur pied des campagnes de nettoyage régulières en collaboration avec les directions de la wilaya. A titre d’exemple, le volume des ordures était de 30 tonnes/jour en sus des 20 tonnes éparses.

Toutefois, une réorganisation de la gestion des ordures s’impose. Il est question dans un proche avenir de faire appel à des EPIC (établissements publics industriels et commerciaux) avec de nouvelles clauses plus larges dans le cahier des charges, d’acheter 150 bacs galvanisés et 150 corbeilles pour les distribuer sur les différents quartiers de la ville. En outre, les commerçants sont désormais tenus de plier les cartons et non pas de les jeter sur le trottoir à côté du bac à ordures.

Le tri des ordures est aussi à l’ordre du jour. Le recouvrement de la taxe sur les ordures qui s’élèverait à 24 milliards de centimes pose problème depuis 5 ans. Le code communal nous impose de recourir à un trésorier, alors qu’un huissier de justice serait moins bureaucratique et plus judicieux. Une correspondance a été adressée dans ce sens au ministère de l’Intérieur. D’autres taxes seront reconduites comme celles sur les étals, les droits de place, les loyers, etc.

- En cette rentrée scolaire, quelles sont les doléances des parents d’élèves ?

D’abord, les réunions que j’ai tenues avec les 18 chefs d’établissement et leur inspecteur m’ont permis de recenser les difficultés et d’apporter des solutions immédiates quand cela est possible. A titre d’exemple, les contrats de recrutement du personnel ont été revus. Désormais, ces décisions précisent qu’ils sont à la disposition du directeur, seul habilité à préciser les tâches et à veiller au respect des horaires de travail.

Ensuite, nous avons rencontré les parents d’élèves des établissements où les problèmes de surcharge et ceux du transport scolaire se posent. En plus de deux lignes, nous allons louer pour 3,5 millions de dinars des bus qui seront chargés du ramassage des écoliers le matin. Quant aux écoles sans chauffage (Ali Hamdane, Boukerroucha, Boumerdassi et Sahel Brouk), elles seront raccordées au réseau de distribution de gaz de ville avant l’hiver. Ce sont là les premières actions.