La Sarl Gespim nous écrit

Réagissez

Usant de notre droit de réponse au contenu de l’article «Projets de logements à Naciria : les souscripteurs dénoncent les lenteurs», paru dans El Watan du 03.08.2017, et étant le promoteur du projet des 76 LSP, nous apportons les correctifs et précisions suivants : 85% des postulants ont rempli totalement leurs obligations contractuelles, pour la majorité en obtenant un crédit. Le reste, un groupe d’une douzaine de personnes, ayant accepté, signé et légalisé le cahier des charges, ont refusé et refusent de remplir leurs obligations commerciales et contractuelles. Leur logement se réalise grâce à l’apport des 85%. A ceux-là, il a été adressé 03 mises en demeure, par voie d’huissier. Et un dossier de remplacement des postulants récalcitrants a été présenté aux services de la wilaya.