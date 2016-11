La marche des étudiants se transforme en action de volontariat

Réagissez

Les étudiants de la faculté des hydrocarbures de l’université M’hamed Bougara de Boumerdès ont innové en adoptant une autre manière de protester.

Hier, ils étaient plus de 1000 à participer à une marche atypique sir le front de mer de Boumerdès. Cette action qui s’est déroulée dans une ambiance festive a fini par une vaste campagne de nettoyage au niveau du grand jardin des 800 Logements, à l’entrée ouest de l’ex-Rocher noir. «Cette fois, il est vrai que nous avons marché pour réclamer de l’emploi, mais aussi démontrer notre civisme et notre disponibilité à mener des actions d’intérêt général», dira un étudiant en fin de cycle.

«En vérité, nous voulions nous déstresser un peu et sensibiliser nos concitoyens à protéger l’environnement. Cela fait une semaine que nous n’avons pas suivi les cours. Nous avions organisé deux marches au centre-ville pour exiger la révision des conditions de recrutement à Sonatrach et les firmes pétrolières installées au sud du pays. Malheureusement, aucun responsable ne nous a contactés ou tenté de trouver une solution à notre problème. Avant-hier, nous avions longuement discuté sur la prochaine action à entreprendre. A la fin, il a été convenu qu’il n’y a pas meilleure façon de nous occuper que de nous mettre à ramasser les ordures qui jonchent un jardin aussi fréquenté que celui de la cité des 800 Logements», ajoute-t-il. Pour ce faire, les étudiants ont acheté des gants et plus de 150 sacs poubelles avant de se mettre en action.