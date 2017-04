La cité Benmerzouga manque de tout

Réagissez

Un nouveau centre urbain apparaît sur les hauteurs de Boudouaou. Il s’agit de Benmerzouga, une agglomération où les infrastructures font défaut : écoles, collèges, lycée, poste, mairie ou annexe, marché de proximité, commerces, stades, salles de sport, espaces verts, etc. En somme, les indispensables infrastructures de base. Malheureusement, si les constructions de milliers de logements toutes formules confondues, sont en cours d’achèvement, les travaux liés au réseau d’AEP, d’assainissement, de l’électricité et du gaz, de voirie restent à la traine. L’aménagement du territoire et la planification semblent être de vains mots.

La recommandation d’inscrire des projets au niveau de sites à proximité de réseaux est intervenue trop tard pour Benmerzouga. Le maire, Mekki M’hamed, ne cache pas son scepticisme : «On a implanté presqu’une ville entière sur un site où ne passe aucun réseau, aucune conduite… D’où va-t-on les ramener ? Et à quel prix ?» Non loin, à N’Chitt, le projet de gaz a été simplement gelé. «Les moyens de l’APC sont faibles. Il faut attendre que le projet soit pris en charge dans le cadre des plans communaux de développement (PCD)», indique le P/APC. Les carrières situées en piémont polluent l’environnement et les habitants ont fermé la route à plusieurs reprises. Une route est en voie de revêtement et un évitement serait à l’étude. Ce qui n’est pas le cas de la route jouxtant la bretelle qui mène vers la RN5 ni celui de la route de la briqueterie qui sont dans un état de délabrement à la limite de la praticabilité.