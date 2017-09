Réagissez

La réalisation d’un évitement de la ville de Si Mustapha est devenue plus qu’indispensable. C’est ce que demandent les habitants de la localité depuis plus de trois ans pour mettre fin aux bouchons asphyxiants enregistrés à longueur de journée au niveau de l’artère principale de la ville. «Tous les automobilistes en provenance ou à destinantion de Zemmouri passent par ici. Parfois on met 20 à 30 minutes pour sortir du chef-lieu», déplore un automobiliste. Le problème s’accentue notamment lors des heures de pointe et durant la saison estivale. Interrogé, le P/APC dit avoir proposé à la direction des travaux publics (DTP) de réaliser une déviation et un pont à la rentrée est de la ville qui va relier la RN24D directement à la RN12. Cela permettrait aux automobilistes de rallier leur destination sans passer par le chef-lieu de Si Mustapha. Sa suggestion a été prise en compte et des études ont été réalisées par la DTP pour concrétiser le vœu de la population. Cependant, les choses n’ont pas évolué depuis et le projet d’évitement serait tombé à l’eau, à cause de la politique d’austérité.