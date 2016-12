Réagissez

Un quuatrième recensement de la population et de l’habitat (RPH) en Algérie sera effectué en 2017.

C’est ce qu’a annoncé M. Belaize, directeur central au ministère l’Intérieur et des Collectivités locales, hier à Boumerdès, lors de la rencontre régionale sur «La gestion des risques majeurs», qui a eu lieu à l’Institut national de la productivité et du développement. La rencontre a regroupé les présidents d’APC et les directeurs d’exécutif des wilayas de Bouira, Tizi Ouzou et Boumerdès.

Selon lui, le prochain RHP va inclure l’étude des sols de grandes villes algériennes, comme Constantine ou Oran. Intervenant lors de la même rencontre, Belazougui Mohamed, du centre de géostratégie sismique, a mis l’accent sur les trois phases qui devront présider à toute approche urbanistique : l’étude, le dimensionnement et l’exécution.

Mais si pour la première et la seconde les choses sont en cours, c’est au niveau des réalisations que le problème reste entier. En effet, le constat est amer. M. Belazougui lui-même a constaté qu’à Boumerdès, on continue à construire des R+2 avec des garages ou des locaux au sous-sol, alors que la masse va se répercuter sur les étages avec des risques certains. Par ailleurs, il suffit de quelques pluies pour que des inondations soient annoncées. Les caniveaux et les regards ne sont pas nettoyés à temps.

Nos rues ne comportent pas de rigoles. Nos oueds sont surchargés de branchages, de pneus et d’objets hétéroclites sans que les autorités locales se manifestent. Pis encore, on continue à construire sur des rives ou même les lits de rivière. La bande d’arrêt d’urgence est obstruée par les embouteillages. Comment alors peut-on évacuer des blessés des catastrophes si ceux des accidents de la route ne le sont que trop tardivement ?

Un officier de la Protection civile nous a aussi avoué que des projets industriels ont été érigés sans certificat de conformité. La Protection civile fait le constat, mais elle n’a aucun moyen coercitif. Il semblerait que cela va changer dès 2017, puisque la mouture d’une nouvelle loi donnera à ce corps un pouvoir juridique.

La Protection civile pourra ester en justice ceux qui ne respecteront pas la réglementation. Néanmoins, on reste loin de la culture de la prévention. A titre illustratif, combien d’écoles organisent des simulations de séisme avec des initiations aux gestes qui sauvent ? Il faut reconnaître qu’on reste très éloignés de l’exemple japonais.