Quatorze ans après le séisme de Boumerdès, qui avait fait 1 391 morts et plus de 3 444 blessés, des chalets sont encore utilisés pour des salles de classe dans plusieurs écoles primaires de la wilaya. Il en existe une trentaine.

Comme par le passé, ces écoles ont servi de centres d’examens pour les épreuves de la 5e qui ont eu lieu hier. Ainsi, sur les 18 584 élèves, dont 8 584 filles, qui passeront les épreuves, une grande majorité d’entre eux devra rester dans sa propre école pour subir l’examen de fin de cycle. Autrement dit, ceux des chalets devront aussi passer leur examen dans ces structures sous les grosses chaleurs. Un enseignant déclare : «Outre l’inexistence d’un confort minimal, la durée de vie de ces chalets a expiré. Ils sont dégradés malgré l’entretien et les rafistolages continus.»

Selon les responsables de l’Education, une vingtaine de centres sur 292 sont concernés. D’après le directeur de l’éducation, 10 écoles sont en construction et remplaceront, au fur et à mesure de leur construction, les chalets. Mais il avoue tout de même qu’une vingtaine d’autres écoles en préfabriqué resteront fonctionnelles. «Faute de moyens financiers, il y a eu gel des projets et on a procédé à leur remplacement par des écoles en dur», a-t-il indiqué.