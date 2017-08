Réagissez

L’économie de l’eau n’est qu’un vain mot à Boumerdès. Au jardin de la Victoire, en contrebas de la falaise qui donne sur la plage de Boumerdès, une importante fuite d’eau dure depuis plusieurs semaines. Elle a fini par former un véritable étang sur la plate- forme qui surplombe la plage. Les escaliers par lesquels on accède à la mer sont devenus un danger pour les estivants, qui risquent des glissades en raison de l’inondation des lieux. Certains citoyens ont transformé ce mal en bien. Ils n’hésitent pas à se doucher avant de remonter la falaise. Cela se passe au moment où plusieurs localités de la région subissent un rationnement de l’eau potable. On parle d’une baisse du débit du liquide vital d’au moins 50%. Avec la chaleur qui sévit, les citoyens craignent le spectre de la sécheresse.