«L’Albatros» bat de l’aile

L’Albatros», un quartier qui avait une très bonne réputation, a fini par perdre de sa superbe au fil des ans. Jadis, cette localité, située en face de la station de bus, était considérée comme un lieu résidentiel, où le restaurant du même nom accueillait les invités de marque, les officiels et les visiteurs en quête d’originalité.

Le quartier servait de jonction entre une partie de Boumerdès et le centre-ville. Des escaliers permettent une transition pour atteindre les services publics, comme l’Hôtel des finances, la mairie, la poste et les télécoms. Son prolongement vers la côte donne accès aux plages.

Aujourd’hui, les escaliers en question sont en dégradation, rongés par les mauvaises herbes, les détritus et les mauvaises odeurs. Même en plein jour, rares sont les personnes qui l’empruntent, tant les lieux n’inspirent pas la sécurité. Les témoignages des habitants du quartier expriment un sentiment de désolation.

«L’esplanade de ‘‘l’Albatros’’ est transformée en pistes d’un chantier abandonné. Pourtant, ce lieu est le prolongement du jardin du 21 Mai 2003, qui donne sur le front de mer. Il pourrait servir à tous les piétons allant vers la station de bus.

Pourquoi ne pas faire des aménagements et réaliser des commodités, des kiosques, des cafétérias, des espaces verts, avec des bancs publics où les voyageurs et les passants pourraient prendre une boisson, se restaurer ou se reposer ?»

s’interroge un quinquagénaire. Avec des travaux d’aménagement, «l’Albatros» pourrait renaître de ses cendres et prendre son envol.