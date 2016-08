Réagissez

La station de bus du chef-lieu de la daïra de Khemis El Khechna n’a de tel que le nom. Cet endroit d’où transitent des milliers de personnes par jour n’est qu’un vaste terrain dépourvu de tout.

Cette station baigne dans la saleté et une anarchie indescriptible. Elle n’est dotée ni d’abribus, ni de points de stationnement, ni de plaques de signalisation et d’éclairage. Les espaces réservés aux abribus sont occupés par les vendeurs de friandises et de cacahuètes. Outre ces insuffisances, les voyageurs se plaignent aussi de l’absence de contrôle et du diktat des transporteurs, notamment ceux exploitant encore des bus dépassés par l’usage et le temps.

Ainsi, sur les 3370 véhicules de transport activant au niveau de la wilaya, 2067, soit près de 70%, dépassent les 10 années d’âge, note le document de l’APW. Certains usagers affirment que la plupart des tickets qui leur sont remis ne comportent aucun cachet et ne mentionnent pas l’adresse de l’entreprise de transport. En cas d’accident, le voyageurs n’aura droit à aucune indemnisation.