Réagissez

Le taux de consommation des budgets demeure très faible dans la commune de Khemis El Khechna. Cette localité a bénéficié, depuis 2012, de 34 subventions dans le cadre du budget de wilaya.

Néanmoins, seules 10 ont été dépensées, a précisé le président de l’APC, la semaine dernière lors de la présentation du bilan des activités de l’Assemblée. En ces temps de crise financière, cela paraît invraisemblable, surtout lorsque l’on sait que des centaines de projets d’équipements sont à l’arrêt ou gelés faute de crédits.

Le maire affirme que les aides octroyées à la commune ont permis la concrétisation de 10 opérations de développement, ajoutant que 4 sont en cours de réalisation. Le reste, soit 19 projets, ne sont pas encore lancés, tandis qu’un autre est bloqué. Cela traduit-il un manque d’entrain chez les élus, ou le problème réside-t-il plutôt dans la complexité des procédures d’aboutissement des projets inscrits ?

Le président de l’APC a tenté de se justifier par le fait que la plupart des subventions non consommées sont destinées à l’achat de matériel roulant, dont des bennes tasseuses, des bus de transport scolaire et des engins de travaux publics. Selon lui, le montant des aides est largement inférieur aux prix pratiqués sur le marché. Conséquence : la commune n’arrive plus à trouver de fournisseurs du matériel demandé. La solution viendra par le changement de l’intitulé de la subvention par le wali afin de permettre à l’APC de la dépenser dans d’autres chapitres.