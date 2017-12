Réagissez

Aménagée depuis plus de trois ans, la salle de soins du village Iwaryachen, sur les hauteurs de Naciria, demeure toujours fermée. Les habitants se font soigner à ce jour à la polyclinique du chef-lieu communal, distante de 15 km de leur village.

«Cette salle a été ouverte au début de l’année durant deux mois, mais elle a refermé ses portes au motif que l’infirmier n’a pas trouvé de moyens de transport pour continuer à y assurer son travail», précise un villageois. Contactée, la directrice de l’EPSP de Bordj Menaïel, Mme Arab, affirme que l’APC de Naciria n’a pas respecté ses engagements de transporter l’infirmier et parfois le médecin au village pour y reprendre les consultations et les soins de base.

Un argument qui semble ne pas convaincre les villageois. «Le problème, c’est le manque de personnel. La direction de la santé a du mal à trouver celui ou celle qui doit travailler là-bas. Au début, on a réclamé l’évacuation du logement d’astreinte, chose qui a été faite après le relogement de l’indu occupant. Aujourd’hui, on invoque le problème du transport, alors qu’il y a une dizaine de fourgons qui assurent la desserte du et vers le centre-ville», dira un autre villageois.

Contacté, un élu local affirme que l’APC n’a rien à voir avec ce problème. «On ne peut pas mettre à la disposition de l’EPSP un véhicule et un chauffeur tout au long de l’année. On les a déjà trop aidés. Le chauffeur de l’ambulance de la polyclinique est un employé de l’APC. Maintenant ils n’ont qu’à recruter», explique-t-il.