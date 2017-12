Issers : Une décharge sauvage près du chef-lieu

Réagissez

La décharge sauvage sise à la sortie est de la ville des Issers est devenue source de multiples nuisances. Vu les odeurs qui s’en dégagent, ce grand dépotoir représente un véritable danger pour la santé des habitants des cités alentour.

Il y a quelques jours, les ordures ont été jetées à même la route qui mène vers la commune de Timezrit, entravant énormément la circulation automobile. «Tous les déchets de la commune sont abandonnés ici. Cela fait huit ans qu’on parle de l’éradication de cette source de pollution, mais ce ne sont que des promesses.

En 2010, on a annoncé la réalisation d’une décharge intercommunale à la limite frontalière avec Bordj Menaïel. Depuis, on n’a rien vu venir», dénonce un habitant du lotissement jouxtant l’unité de la protection civile. Prévue pour cette année, la mise en service du CET de Zaâtra (Zemmouri) pour accueillir les déchets de six localités de la région, dont les Issers, n’est pas encore intervenue.

Les statistiques de la direction de l’environnement font état de 25 tonnes de déchets qui sont recueillies à travers la commune, dont 70% sont composés de plastique et de carton.

Si elles étaient traitées et recyclées, ces matières pourraient générer 16,3 millions de dinars annuellement pour les caisses de la commune, précise la même source. Outre le problème de la décharge, de nombreuses cités du chef-lieu croulent sous les ordures ménagères. Le service de la voirie tourne avec 57 ouvriers et 8 camions à bennes-tasseuses dont la plupart sont vétustes et tombent souvent en panne.