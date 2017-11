Réagissez

Créé dans les années 1870, le marché hebdomadaire des Issers n’a rien à envier à un dépotoir, où des tonnes déchets disputent la place aux baraques de fortune. «Cela fait une année qu’on a voulu le céder par adjudication à un privé pour améliorer sa gestion, mais notre offre est sortie infructueuse à quatre reprises. Malgré cela, la direction des Domaines refuse de réduire le prix de cession, fixé à 9,6 millions par an», dira un élu à l’APC, estimant les revenus de ce marché à moins de 5 millions par an. Aujourd’hui, l’endroit baigne dans une anarchie indescriptible. Mais c’est la partie réservée à la vente de bétail qui rend les lieux infréquentables, à cause de l’insalubrité et des odeurs provenant des excréments du bétail. Malgré cela, tout s’y vend et s’achète. Ce marché connaît une affluence importante à longueur de semaine. L’APC a annoncé en 2015 sa délocalisation en dehors de la ville. Mais les choses se sont avérées plus complexes. La proposition des élus a buté sur l’opposition des services de l’agriculture. Outre la fermeture dudit marché, les habitants du centre-ville réclament aussi l’éradication du marché informel érigé près des arrêts de bus.