Réagissez

Les Issers serait l’une des villes les plus sales de la wilaya de Boumerdès. Les déchets ménagers sont visibles à chaque coin de rue, près des blocs d’habitation, voire même devant les établissements scolaires, comme c’est le cas au CEM d’Issers-Ville.

A la cité des 48 logements ou encore plus loin, à Chaâbani, le décor n’est pas en reste. Les poubelles sont partout. Ce qui attire non seulement les rats et les moustiques, mais aussi les chiens errants. «Il y a 20 jours, un septuagénaire a été mordu par un chien à la sortie de l’immeuble», témoigne un habitant du quartier.

Au niveau du marché hebdomadaire et d’autres cités, la situation n’est pas meilleure. Selon les statistiques établies par la direction de l’environnement en 2017, la quantité de déchets collectée journellement à travers la commune avoisine 60 tonnes dont 20t sont constituées de papier et de plastique. Mais cette quantité aura doublé depuis le début du mois de Ramadhan, rendant la mission des services de la voirie plus ardue que d’habitude.

«On n’a qu’une seule benne tasseuse et 4 camions dont trois sont vétustes et tombent souvent en panne. On a aussi un manque d’effectifs et d’organisation. Officiellement on a 57 éboueurs, mais près de la moitié assure d’autres tâches.

Comment voulez-vous qu’il n’y ait pas d’ordures partout. L’APC n’a ni les moyens de recruter ni de bons managers pour restructurer le service de la voirie et mieux exploiter les ressources existantes. Nous avons hérité d’une situation catastrophique et il nous est très difficile de redresser la barre», explique un élu à l’APC, soulignant que la propreté doit être la mission de tous.