Hôpital de Thénia : Trois chalets inoccupés ravagés par les flammes

Trois chalets inoccupés se trouvant près du bloc des urgences de l’hôpital de Thénia ont été ravagés, hier en début d’après-midi, par les flammes, a-t-on appris de source locale.

Cet incendie, dont on ignore encore les causes, a provoqué une grande panique parmi les malades et les habitants des cités environnantes. Le sinistre a été maîtrisé peu après l’arrivée des pompiers sur les lieux. Les chalets en question ont été implantés en 2004. Ils ont été affectés à une association chargée de l’assistance sociale qui a quitté les lieux depuis plusieurs années, a-t-on indiqué. «Heureusement que ces chalets sont vides, sinon on aurait enregistré des victimes. On a demandé aux responsables de l’association de venir démanteler les chalets et les transférer ailleurs, mais notre demande est restée sans suite», révèle un fonctionnaire de l'hôpital.