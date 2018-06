Fonal à Béni Amrane : Des souscripteurs dans le désarroi

Réagissez

Une trentaine de souscripteurs au logement rural dans la commune de Béni Amrane interpellent les pouvoirs publics sur leur situation qui, non seulement dure depuis 4 ans, mais leur cause énormément de préjudices, dont le dernier en date est la destitution de certains d’entre eux du relogement des habitants de chalets.

La dernière opération de relogement dans la daïra de Boumerdès les en a exclus au motif qu’ils ont déjà bénéficié d’une aide à l’habitat rural groupé, attribué par le Fonds national d’aide au logement (Fonal). Certes, les concernés avaient reçu des attestations d’aide de la CNL, mais le projet d’Oued Djenane n’existe même pas sur le papier.

Selon le maire de Béni Amrane, M. Doulache, «il y a un problème d’inscription du projet. Nous ne pouvons l’inscrire dans le programme communal de développement (PCD)». Mais le chef de daïra, A. Bakiri, soutient le contraire. D’abord, il a reconnu que «des études ont été menées et les travaux de VRD ont été estimés à 18,5 millions.

Les souscripteurs ont eu officiellement leurs attestations de bénéficiaires en 2015. Il y a eu également le choix du terrain pour des logements ruraux groupés. En 2016, le permis de lotir a été octroyé, mais le financement de la voirie et du réseau d’assainissement (VRD) a fait défaut. Ce dernier devait être effectué par la DUC. Toutefois, il y a eu gel de ce type d’opérations.»

M. Bakiri assure, toutefois, qu’il a lancé la procédure de relance du projet dans le cadre du PCD et promet qu’il sera finalisé mais, par ailleurs, il met en avant le fait «de procéder par ordre de priorité : je ne peux pas laisser un projet dont l’assainissement a été entamé pour un autre qui n’est même pas inscrit».

Le directeur de l’urbanisme de Boumerdès, M. Alioua, s’étonne du retard pris dans l’inscription du projet dans le programme communal : «Il y a un an et demi que nous avons instruit les chefs de daïra et les collectivités locales de financer les petits projets comme celui des constructions rurales dans le cadre du Fonal par le biais de leurs programmes propres (PCD) car désormais la DUC a la charge des grands projets de VRD touchant des programmes publics.»

Il est clair que le gel n’est pas la cause principale de la paralysie qui frappe les responsables locaux. Malgré l’autorisation de rechercher d’autres solutions, ces derniers n’ont pas encore résout le problème au simple niveau scriptural. Il appartient donc à la daïra et à la commune d’accorder leurs violons pour trouver une solution.