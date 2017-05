Figuier : Une cité achevée et sans VRD

Réagissez

Il y a un an déjà depuis qu’une entreprise chinoise a achevé le projet de 600 logements sociaux à Figuier (Boumerdès). Mais les bénéficiaires attendent toujours l’affectation de ces logements.

Un cadre local expliquera : «Le problème de la viabilisation se pose toujours. L’été dernier, la direction de l’urbanisme avait été dessaisie du projet par sa tutelle en raison justement du retard enregistré dans la réalisation de la voirie et les réseaux divers (VRD). L’OPGI était censée trouver les solutions dans les plus brefs délais. Toutefois, cet office tarde à lancer les travaux». Certaines personnes pensent que des problèmes financiers seraient à l’origine du retard.

D’autres personnes évoquent l’éloignement du réseau d’assainissement. Un déplacement sur les lieux montre qu’un lycée et un centre de formation professionnelle se trouvent à proximité de cette nouvelle cité de 600 logements. Alors que le maître d’ouvrage ne s’explique pas cette situation, comment faire pour les 150 unités LSP et un projet LPA en cours de réalisation à quelques dizaines de mètres de cette cité ? Ces logements connaîtront-ils le sort de cette cité ?