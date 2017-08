Réagissez

De vastes terrains à haut rendement agricole font l’objet de trafics en tous genres dans la commune des Issers. Il s’agit de surfaces se trouvant à la ferme pilote Ghanem Saïd, sise à l’est de la ville. L’état dans lequel se trouve cette ferme qui s’étend sur 764 ha traduit la faillite des politiques agricoles entreprises par les pouvoirs publics. Selon des habitants de la localité, plus d’un tiers de la ferme est exploité depuis près de 20 ans par des gens sans aucune contrepartie. Pis, de nombreuses parcelles ont été vendues par d’indus exploitants avant d’être revendues à d’autres dans l’indifférence totale des autorités. D’autres étendues ont servi pour la construction de bâtisses en R+1 et R+2, notamment du côté du village agricole Omar et au lieudit Charti. Au bord de la RN12, on aperçoit même un showroom et une dizaine d’habitations érigées anarchiquement sur des terres qui, jadis abritaient des cultures maraîchères. Selon un agriculteur de la région, cette ferme qui faisait vivre des milliers de familles est gérée à distance par un organisme étatique établi à Blida. Mais celui-ci semble n’avoir rien entrepris pour y relancer l’activité agricole, qui stagne depuis les actes de saccage commis sur place par les hordes intégristes durant les années de braise.