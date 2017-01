Réagissez

Le scanner de la radiologie de l’hôpital de Thénia n’est pas opérationnel depuis plus de dix jours.

Cela est dû, selon nos sources, à une panne technique, qui tarde à être réparée malgré le contrat signé avec Siemens, le fabriquant de l’appareil. «Nous avons contacté le service de réparation à maintes reprises, mais personne n’est venu remettre l’appareil en marche», dénonce un employé du service.

Les malades dont la prise en charge nécessite un scanner sont orientés chez les privés. «Cela fait plus d’un mois que j’attends mon tour. On m’a donné rendez-vous pour le début de cette semaine, mais dès mon arrivée au service, on m’a prié de revenir dans quelques jours, le temps que la panne soit réparée. Je suis déjà allé à l’hôpital de Rouiba, mais là aussi on m’a appris que le scanner est en panne depuis un mois. Je n’ai pas assez d’argent sinon j’aurais fait ma radio chez le privé», fulmine un sexagénaire qui souffre de maux d’estomac.

Outre le problème du scanner, le service de radiologie n’est pas bien pourvu en moyens humains. La garde est assurée à tour de rôle par deux médecins radiologues et huit techniciens. L’arrêt du scanner intervient quelques semaines après le recrutement de quatre médecins réanimateurs en vue d’effectuer les radiographies nécessitant l’injection de produits de contraste aux malades. Il est à noter que l’hôpital de Thénia fonctionne sans directeur depuis plus d’une semaine.