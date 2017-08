Réagissez

- Un jet-ski tue un estivant à Cap Djinet

Un jeune homme, originaire de Timezrit, dans la wilaya de Boumerdès, a été mortellement percuté à la tête, le week-end dernier, par un jet-ski à la plage de Cap Djinet. Le jet-ski n’avait pas respecté la distance de sécurité, a-t-on témoigné. Les citoyens s’interrogent sur la passivité des responsables et des services de sécurité «qui n’interviennent que pour constater les pertes et les dégâts». Un estivant a eu cette remarque :

«Après le terrorisme des routes, puis le racket au niveau des plages, voilà le terrorisme maritime.»

- Demandes de logements en instance à Bordj Ménaïel

Selon un élu au niveau de l’APC DE Bordj Ménaïel, plus de 1000 demandes d’aide à l’habitat rural ont été déposées. «Nous avons traité 200 dossiers à ce jour. Mais la lenteur des accords d’aide nous empêche d’accélérer la cadence», se plaint-il. Les demandeurs, eux, s’interrogent sur les raisons des lenteurs et ne comprennent pas la contradiction entre les annonces officielles et la dure réalité au niveau local.

- 5 millions d’estivants sur les plages

Dans un bilan provisoire, un responsable de la Protection civile a révélé que «plus de 5 millions de visiteurs ont fréquenté les plages de Boumerdès durant ce dernier mois». Dans le décompte, le mois de Ramadhan, où les familles et les touristes étaient plutôt rares, n’a pas été retenu. D’ici la fin de la saison, le nombre dépassera allègrement les 10 millions, au vu de l’affluence constatée ces derniers jours.