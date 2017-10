Réagissez

A certaines heures, notamment de pointe, la ville de Boumerdès connaît une circulation étouffante. Cette situation a empiré après la transformation de la route du front de mer en chaussée piétonne et son interdiction à la circulation automobile depuis juillet dernier. Seulement voilà, le plan de circulation adopté il y a quelques mois est devenu obsolète. Plusieurs points noirs ont été relevés. Les automobilistes venus du littoral et qui empruntaient la voie du front de mer sont contraints, maintenant, de passer par le centre-ville, où ils rencontrent les véhicules arrivés par la route n°12 pour rejoindre la n°5 vers Alger ou la rocade sud en direction de l’autoroute de l’Est. L’entrée sud-est vit le même flux souvent interrompu par des blocages au gré des manœuvres, des pannes et des accidents. Le chef de daïra, M. Seridi, reconnaît que : «La fermeture du front de mer aux automobilistes doit être suivie d’un aménagement du plan de circulation.»

Le plan en question entrerait en application dans les prochaines semaines, selon notre interlocuteur.