Réagissez

L’échec scolaire, avec 1448 élèves qui se sont retrouvés dans la rue, revient au-devant de la scène dans la wilaya de Boumerdès. De l’aveu même du directeur de l’éducation, «le chiffre est important».

Le rapport soumis au conseil de wilaya impute les raisons de cette déperdition à «des raisons sociales avec des départs volontaires dans les grandes agglomérations urbaines là où la surcharge des classes existe dans une forte proportion.» Mais cet avis n’est pas partagé. Des parents d’élèves incriminent également l’environnement scolaire : «Mon fils a été victime de discrimination de la part d’une enseignante de langue étrangère dans un lycée du chef-lieu. Elle favorisait les élèves qui suivaient des cours particuliers chez elle.

Condamné à refaire la seconde langue étrangère où la classe comptait seulement une vingtaine d’élèves, il a préféré quitter l’école.» Un autre parent s’interroge : «Comment voulez-vous qu’un élève qui obtient un zéro en contrôle continue - ce qui est normalement impossible puisqu’il s’agit d’une évaluation sur tout un trimestre - ait le cœur à poursuivre ses études ?»

La ministre de l’Education l’a reconnu, certains enseignants ne maîtrisent pas leur sujet, surtout après le départ massif des anciens qu’on n’a pu retenir. Parfois, des élèves fuient vers le privé quand les parents consentent de gros sacrifices. Mais l’appréciation des responsables se mue en mépris sous prétexte que l’on y «gonfle les notes».

Là, également, les parents s’insurgent : «Le privé n’est-il pas sous la responsabilité du directeur de l’Education et n’appartient-il pas au système éducatif national ? Si, alors ce sont les responsables de l’Education qui ne font pas leur travail de contrôle au niveau des établissements en question.»

D’ailleurs, tout le monde sait que les mêmes pratiques existent dans le secteur public. Néanmoins, la distinction entre les deux secteurs obéit plus à des mentalités dépassées qu’à une analyse sérieuse. Des élèves ont obtenu leur bac dans un lycée privé après un parcours difficile dans le public. Par ailleurs, la déperdition est ventilée à travers toute la wilaya comme le démontre le tableau des pourcentages par daïra.

Ainsi, on retrouve à l’ouest de la wilaya, Khemis El Khechna avec 3.02% et Boudouaou 2.69% ; à l’est, les Issers avec 2.44% et Bordj Ménaiel 2.56% et à l’extrême nord-est, Dellys avec 2.28%. Mais également Boumerdès, Thénia, Naciria et Baghlia. Bref, le phénomène se généralise et ne concerne pas exclusivement les régions dites défavorisées.

Il s’avère donc qu’il y a «une conjugaison de facteurs intrinsèques à l’école et qui sont dans son environnement externe ; à commencer par une société qui déprécie économiquement le diplômé avec une école qui forme des chômeurs», selon un socio-pédagogue. Les conseillers à la pédagogie au niveau des établissements reconnaissent que leur tâche est de plus en plus ardue alors que leurs revendications socioprofessionnelles tardent à être prises en charge.

Le problème de la surcharge, qui existe dans 139 écoles primaires et 37 collèges, est directement lié au manque d’infrastructures d’accueil et au retard dans la réalisation des projets dont la wilaya de Boumerdès souffre depuis 2006. Les solutions de replâtrage, notamment la transformation de certaines infrastructures inappropriées en 22 CEM et 8 lycées n’a fait que différer les difficultés sans les aplanir complètement.

Aujourd’hui, la situation est encore plus problématique suite à la réception de nouveaux quartiers nés du relogement. Si on ajoute le gel des projets en 2014 (26 groupes scolaires, 13 CEM et 3 lycées) et leur reprise récente, il ne fait aucun doute que les rentrées scolaires futures continueront à connaître les mêmes problèmes.