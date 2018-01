Réagissez

Pas moins de 8695 tonnes de denrées alimentaires ont été saisies en 2017 pour une valeur de plus de 15 milliards de dinars, a-t-on appris auprès de la direction du commerce.

3990 quintaux de marchandises destinées à la spéculation (notamment la pomme de terre) pour un montant de plus de 38 millions de dinars, alors que 47 000 kg de produits industriels ont été détruits durant la même période, précise la même source.

Les services des Douanes ont traité 59 affaires de fraude fiscale, de trafic et de transfert de capitaux pour un montant global de presque 1,5 milliard de dinars et des pénalités s’élevant à plus de 4,7 milliards, selon l’exposé de l’inspecteur principal des Douanes, Messah Ahmed, qui a relevé certaines contradictions concernant le suivi des affaires de constat d’infraction à la législation des changes.

Des affaires qui sont dévolues à d’autres institutions pour les poursuites judiciaires. Ainsi, la Douane ne peut se constituer partie civile.