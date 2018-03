Des zones d’activité à l’abandon

Réagissez

La viabilisation des ZAD est tributaire de la disponibilité des...

Explication: une succession de restructurations des dispositifs chargés de la promotion de l’investissement (Calpi, Calpiref, Cwespi), et la multiplication des intervenants dans le foncier (mairies, Domaines, Agence foncière), malgré l’institution du guichet unique, ont créé une situation complexe, où l’Agence de régulation foncière a bénéficié de la gestion d’un portefeuille d’assiettes appartenant à des communes et aux biens domaniaux dont elle doit supporter à perte la gestion.

Rien n’indique qu’il y a un organisme de gestion. On se heurte également à des projets à l’arrêt. Comme celui d’un investisseur, dont la pancarte indique un projet de 2014 devant une charpente métallique rongée par des herbes folles. La zone d’activité de Tidjelabine n’est pas un cas un part. La wilaya compte au moins 15 autres ZAD qui sont dans un état catastrophique. Le directeur de l’Agence de régulation foncière urbaine (AGRFU), Hafsi Rabeh, reconnaît «la responsabilité réglementaire de cette gestion», mais révèle «l’impossibilité réelle de mener cette mission en l’absence de possibilités financières».

C’est déjà une gêne énorme pour les activités économiques qui s’y sont installées. Il y a une importante briqueterie et une dizaine d’entreprises spécialisées dans la production de produits à base de plastique. En guise de route, une piste cabossée, en crevasses et autres béances, impose aux engins lourds des désagréments. Que dire alors des véhicules légers ! La levée des marchandises n’y est pas une simple sinécure. Même pour accéder à une entreprise, il faut tourner en rond longtemps.

A titre illustratif, une simple visite à la zone de Tidjelabine conforte ce sentiment. Située sur 7 ha, -l’APC déclare 11 ha- elle est contiguë à un terrain privé et au lieu où se trouve le marché de voitures d’occasion.

La relance de l’investissement dans la wilaya de Boumerdès est tributaire de plusieurs facteurs, dont le plus important est le foncier industriel. Les Zones d’activité et de dépôt (ZAD) en constituent la pierre angulaire, tant elles abritent des entreprises d’envergure moyenne mais vitales à un tissu économique, qui doit s’appuyer surtout sur les PME. Toutefois, la situation dans laquelle se trouvent les Zones d’activité freine l’investissement plus qu’elle ne l’encourage.

179 projets d’investissement non concrétisés

n Sur 290 projets d’investissements inscrits depuis les années 90 au niveau des 17 zones d’activité, seulement 111 sont arrivés à terme, soit 38%, alors que 81 sont en cours d’achèvement.

De nombreux investisseurs ont abandonné des terrains à l’état brut, ou après terrassement, tandis que d’autres les ont revendus à des tiers. C’est le cas dans les ZAD de Naciria, Bordj Menaïel, Hammadi et Khemis El Kechna, où des villas et des salles des fêtes ont été érigées en lieu et place d’usines.

Ces zones sont gérées par l’Agence foncière, mais le rôle de cette dernière se limite à «celui de promoteur concerné par la gérance de concessions, le bornage et les voies d’accès des zones d’activités» que renforce un patrimoine en rétrocession et l’inexistence d’un véritable marché foncier libre, en l’absence d’instruments de régulation.

Certes, l’Etat avait prévu d’intervenir financièrement dans la viabilisation de ces zones d’activité, mais la crise a contraint au gel. Alors, quelle solution aujourd’hui pour sortir de l’impasse ? M. Hafsi propose d’abord d’«inclure explicitement les terrains des AGRFU et des communes dans la loi 08/04 du 1er septembre 2008 fixant les modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à l’investissement.»

Ainsi, l’Agence foncière aura une responsabilité claire sur ces terrains avec des coudées franches et non une simple gérance. Quant au problème de financement, il pourrait trouver sa solution dans «la mise en place d’un fonds spécial pour compenser les abattements accordés aux investisseurs – 90% les trois premières années (NDLR) – et les sources de financement nécessaire à la viabilisation des zones». Une autre possibilité serait de permettre des montages financiers.

L. H.