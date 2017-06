Des terrains pour de faux investisseurs

Réagissez

Le terrain industriel fait l’objet de toutes les convoitises dans la wilaya de Boumerdès. Obtenir une assiette de terrain auprès de l’Etat semble un objectif en soi, pas un moyen de concrétiser un projet. Dans la commune de Naciria, l’Etat a attribué il y a sept ans 30 lots de terrain pour 14 investisseurs. Cependant, à présent, seul un abattoir est en cours de réalisation. Le reste des projets prévus sur place n’ont pas encore démarré.

Le P/APC parle de deux autres investisseurs qui sont bloqués à cause des oppositions de certains exploitants terriens. «L’un voulait y réaliser une usine de textile et l’autre une limonaderie», dit-il. «L’APC n’est pas habilitée à intervenir pour débloquer la situation car le site est géré par l’Agence foncière», s’est-il défendu. Dans l’ancienne zone d’activité et de dépôt (ZAD) de la localité, la situation n’est pas meilleure. Bien qu’il soit viabilisé et raccordé à tous les réseaux, le site ne compte que cinq petites unités industrielles en activité et neuf autres fermées. Pis, au moins sept lots sur les 22 qui ont été créés dans les années 1980 pour promouvoir les investissements sont encore vierges. Profitant de la démission des autorités, certains bénéficiaires y ont érigé même des constructions à usage d’habitation. Le P/APC dit ne pas savoir qui sont les acquéreurs des lots vierges, ni même les raisons qui les ont empêchés de réaliser leurs projets. Drôle de situation pour un pays qui aspire à diversifier son économie afin de sortir de la dépendance aux hydrocarbures.