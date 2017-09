Réagissez

Le manque de foncier industriel constitue un sérieux handicap pour la relance de l’investissement dans la wilaya de Boumerdès. Il y a un mois, le wali a révélé que pas moins de 3500 opérateurs économiques attendent l’obtention d’un terrain auprès de l’Etat pour lancer leur projet. Néanmoins, l’expérience a démontré que l’octroi d’une parcelle de terrain n’est pas synonyme d’investissement. La situation des 22 zones d’activité et de dépôt de la wilaya (ZAD) en est une preuve édifiante. Pas moins de 120 lots, qui on été attribués depuis plus de 20 ans dans ces zones, sont encore vierges, alors que d’autres ont été revendus ou sous-loués par leurs bénéficiaires. Mais les organismes en charge de la gestion de ces ZAD font comme si de rien n’était. A présent, seulement une dizaine de terrains ont été récupérés à travers la wilaya. L’urgence est donc à la levée des entraves qui empêchent le lancement des projets prévus dans la zone industrielle de Larbatache, créée en 2012 sur une surface agricole de 137 ha. De nombreux opérateurs ayant obtenu des lots sur place attendent avec impatience la fin des travaux de viabilisation et l’obtention des arrêtés de concession et des permis de construire pour pouvoir lancer chacun son projet.