Le mode d’octroi des subventions aux APC gagnerait à être revu. Il y a une année, l’APW a fait état de plus de 350 millions de dinars d’aides octroyées aux communes qui tardent à être consommées.

Certaines Assemblées mettent plusieurs mois pour établir un cahier des charges et lancer une consultation. Même l’achat d’un engin ou d’un bus passe par cette procédure, qui devient très complexe quand il s’agit d’une subvention de l’APW ou d’une quelconque autre institution. La bureaucratie, conjuguée à l’inertie dont font preuve les APC, rendent l’aboutissement de la démarche impossible.

Aujourd’hui, plusieurs communes, telles que Bordj Menaïel, Naciria, Timezrit, Chabet El Ameur, peinent à trouver des fournisseurs de bus, de tracteurs et autres engins. La raison est simple, les prix de ces derniers dépassent le montant de la subvention octroyée à l’APC. Que faire ? Les élus se retrouvent face à un vrai dilemme : soit ils demandent d’augmenter le montant de la subvention, chose qui est quasi impossible en ces temps de vaches maigres. Soit ils adressent un courrier au wali pour changer l’intitulé de l’opération.

Mais cette dernière option n’aboutit pas en quelques jours, mais après plusieurs mois et parfois même des années. Pour éviter de tels blocages, les élus suggèrent des achats groupés sur le budget de wilaya ou le versement des subventions aux communes sous forme d’enveloppes financières, et pas de projets. Cela leur permettrait de choisir et de décider où la dépenser en tenant compte des priorités et des besoins de leurs administrés.