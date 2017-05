Des sites touristiques en quête d’investisseurs

Réagissez

La wilaya de Boumerdès compte 11 zones d’expansion touristique, mais ces sites s’étendant sur plus 4000 ha, sont encore vierges.

Les projets d’investissement (plus de 650), prévus sur place peinent toujours à démarrer en raison des retards enregistrés pour la réalisation des études des plans d’aménagement des sites en question. Il y a quelques jours, le wali a affirmé que tous les dossiers validés par le Clipiref auparavant seront examinés à nouveau. Aujourd’hui, il faut dire que les sites touristiques qui bordent la wilaya n’ont pas subi l’invasion du béton comme sur la côte ouest du côté de Palm Beach ou encore Sidi Fredj, à l’ouest d’Alger.

C’est dire la chance qui s’offre aux décideurs de concevoir une stratégie globale, intégrée architecturalement et en harmonie avec l’environnement afin de booster le secteur du tourisme dans la wilaya. Des espagnols avaient visité la région de Zemmouri dans les premières années 2000 et s’étaient exclamés sur la beauté des lieux et avaient exprimé le vœu de respecter le cadre naturel s’ils venaient à investir. Des libanais puis des américains, tous étaient restés ébahis devant la beauté des sites, mais les projets prévus sur les lieux sont tombés à l’eau.